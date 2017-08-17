宛如《悲慘世界》 法院查封貧女僅存8403元

楊岡儒律師在Line群組發表公開信。(曹明正攝)

高雄地院去年1月查封貧女郵局帳戶8403元，原來她的父親10幾年前，以她的訴訟代理人身分打官司，7萬餘元訟訴費用未付，11年後變成13萬餘元，法院因此強制執行，讓律師楊岡儒近日發表公開信，盼司法有良心及溫度。

雄院17日回應，該案已於去年10月認定帳戶內的錢為當事人生活所需款項，撤回查封。至於未繳納的訟訴費用，因為屬欠國家的錢，沒辦法私相授受，也很贊同楊律師所述，透過救濟、修正，讓司法的改革讓人民感受溫度。

楊岡儒在今年6月號全國律師月刊撰文，談司法改革與貧女8403元的哭泣，並以《悲慘世界》為楔子，近日並在臉書、Line群組向總統蔡英文、司法院長許宗力發表公開信，以「這樣的法院，造成人民無底的痛苦」提出諫言。

(中時)