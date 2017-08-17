中斷14年的大台南「黃16線」復駛 學子可免通勤苦
大台南公車第111條路線「黃16線」今天正式啟航，全長共19.5公里，連接白河、東山、柳營、六甲，這也是該路線從14年前停駛後，首度重新復駛，地方民眾相當期待，鄰近區域就讀白河商工的學子，不必再提早出門搭車到新營轉車，節省至少半個小時通勤時間，安全也更有保障。
市長賴清德說，黃16線是大台南第111條公車路線，串起白河商工跟沿線國中、小學，可說是「育學公車」，減輕學生時間壓力及家長接送上下學的負擔，沿途經過白河、東山、六甲的行政中心與市場，鄉親生活更便利。
交通局長林炎成指出，過去白河到六甲間原有客運行駛，但因運量不足停駛，14年後重新復駛，溪北輸運更完整，黃16線主要行駛在市道165線，途經4個行政區，初期以便利學子通勤及民眾生活為主，每天往返各3班次，各自從白河、六甲發車對開行駛，上午有1班次、下午有2班次，持電子票證有基本票價26元免費優惠，未來配合市民卡、學生卡還可再打85折。
由於此路線沿途也有不少觀光景點，包括吉貝耍、東和蜂觀光工廠、尖山埤、德元埤等，還有年度的東山迎佛祖、吉貝耍平埔夜祭等文化盛事，深具旅遊潛力，交通局未來也將視情況加開班次，希望能帶動觀光發展。
(中時)
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