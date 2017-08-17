7月颱風攪局 六龜荖濃溪泛舟PK賽今年全面啟航

茂管處結合泛舟業者舉辦泛舟闖關PK賽，宣示今年泛舟活動全面啟航。（記者林雅惠攝）

六龜區公所泛舟PK賽奪冠，由農觀課長盧清山（右）接受簡處長頒獎。（記者林雅惠攝）

7月尼莎、海棠雙颱夾擊台灣，豪大雨不斷，讓知名高雄六龜荖濃溪泛舟活動中斷，遊客紛紛取消報名，茂管處緊急整頓河道，為彌補造成的損失，結合泛舟業者於17日舉辦全台首創泛舟闖關PK賽，宣示今年泛舟活動全面啟航。

茂管處長簡慶發表示，今年6、7月因西南氣流與雙颱侵台，致泛舟活動中斷，茂管處於8月整合官方和業者動員機具整理荖濃溪河道，經多次試航確認河道安全後，邀請公部門及觀光團體進行一場泛舟闖關趣味競賽。

有別於以往鐵人三項活動，此次活動是鬥智兼友誼，選手們需在水中連闖五關「水水動人」、「一手獨拍」、「旗開得勝」、「天才泛友」、「無敵滑手」等冒險關卡，從中享受另類泛舟樂趣。

茂管處表示，五個關卡中，選手頭戴放置水杯安全帽滑向不同景點拍照打卡，在顛險航程中，將注意力關注在河岸旁的大型字樣看板，猜出成語、接著各艇奪旗手和滑槳手互相PK。

六龜區長業務助理彭家德說，第一次參賽下水泛舟，親身體驗荖濃溪泛舟的激流、險灘、奇岩怪石的刺激感外，沿途還可欣賞六龜區十八羅漢山的美景及大智瀑布，尤其互相競賽PK時，團隊成員卯足勁想拚第一名，特殊的水上泛舟經驗讓他終身難忘。

泛舟起點自土土龍灣休閒綠地，終點至十八羅漢山，全長約10至12公里，上下游高低落差達65公尺，25隊單位團體共200人趣味闖關PK賽，藉此告知遊客，荖濃溪泛舟重新復航。

競賽結果由六龜區公所、美濃區公所、高市後驛商圈發展協進會獲得前3名，由處長簡慶發頒發獎狀及伴手禮。

(中時)