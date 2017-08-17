駁815停電秘辛爆料 台電：工業無預警停電是大危難

今日網傳台電員工揭815停電秘辛，質疑因不敢得罪財團而先犧牲民生用電。台電直接以「沒有根據的無稽之談」駁斥，民國88年729大停電全台系統崩潰，當時工業大用戶因突然停電造成工安、生產事故，讓國家招致整體社會經濟損失，因此以當天中油斷氣突然少掉約400萬瓩的供電量這種緊急突發情況，本來依調度規則就是要執行「緊急分區輪流停電」，先從民生用戶開始。

讓台電不滿的謠言，來自一名疑似為台電調度中心的員工，在網上PO出815當天大潭電廠停機的緊急停電狀況，遭網友截圖廣為傳播。該名疑似台電員工文中批評「以調度規則來說，應該是先要求用電大戶降載，真的不夠用再來限電。可悲的是，台灣政府及高官們沒人敢得罪財團，最終中央下令停的是民生用電，一輪又一輪，總共進行了四輪將近四個小時的分區輪流停電。」

台電強調，先從用電大戶先減少用電是指「計畫性停電」，是前一天研判隔天供電不夠，預先通知用電量大的工業用戶，依5000瓩、1000至5000瓩等順序，在隔天執行停電措施。

而815停電執行的是「緊急分區輪流停電」，與計畫性停電情況完全不同。台電說明，突發停電事故，會依調度規則規定，從家庭電費帳單上停電分組編號先執行。

之所以如此，台電解釋，計劃型停電「先限工業」，緊急型則改為「先限民生」，就是為避免工業大用戶因為緊急停電恐造成相關生產事故，造成國家整體大危難風險。

(中時)