陸生退宿案 文大：可透過Emai或視訊申覆
針對文化大學有51名陸生未依規定完成宿舍清館便離校，恐遭退宿，文化大學17日傍晚發出聲明稿，將於8月21日為違規學生舉行申覆會議，但考量目前正值暑假期間，陸生大多不在台灣，校方允許以電子郵件書面或網路視訊申覆，而目前已收到20餘件申覆書。
文化大學表示，經查後後得知，本次共有21名僑外生及5１名陸生（含一位畢業生），因學期結束後，未能依學生宿舍管理規則第八條規定，申請宿舍清館檢查或完成宿舍清理即先行離校，相關違規情節經宿舍輔導員查核，登錄或拍照存證在案。
本於教育及輔導精神，文化大學將於8月21日為相關違規學生舉行申覆會議，並已逐一通知完畢；但考量僑外生及陸生情況，允以電子郵件書面或網路視訊申覆，目前業已收到20餘件申覆書。
文化大學同時決議，將檢視申覆內容及相關事證，視情節輕重給予不同之處分：未申請清館檢查但已清理宿舍房間者，得以學習服務4至8小時抵免處分；未申請清館檢查亦未清理房間者，則要求學習服務6至16小時抵免處分，且基於教育、輔導重於懲處原則，前述彈性學習服務時段將由違規學生自行決定。
文化大學也強調，至於違規且無意申覆者，依規定最重可予退宿處分，校方會再聯繫知悉原因，並完備相關退宿行政程序後，才會發出正式退宿處分通知。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。