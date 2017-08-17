陸生退宿案 文大：可透過Emai或視訊申覆

針對文化大學有51名陸生未依規定完成宿舍清館便離校，恐遭退宿，文化大學17日傍晚發出聲明稿，將於8月21日為違規學生舉行申覆會議，但考量目前正值暑假期間，陸生大多不在台灣，校方允許以電子郵件書面或網路視訊申覆，而目前已收到20餘件申覆書。

文化大學表示，經查後後得知，本次共有21名僑外生及5１名陸生（含一位畢業生），因學期結束後，未能依學生宿舍管理規則第八條規定，申請宿舍清館檢查或完成宿舍清理即先行離校，相關違規情節經宿舍輔導員查核，登錄或拍照存證在案。

本於教育及輔導精神，文化大學將於8月21日為相關違規學生舉行申覆會議，並已逐一通知完畢；但考量僑外生及陸生情況，允以電子郵件書面或網路視訊申覆，目前業已收到20餘件申覆書。

文化大學同時決議，將檢視申覆內容及相關事證，視情節輕重給予不同之處分：未申請清館檢查但已清理宿舍房間者，得以學習服務4至8小時抵免處分；未申請清館檢查亦未清理房間者，則要求學習服務6至16小時抵免處分，且基於教育、輔導重於懲處原則，前述彈性學習服務時段將由違規學生自行決定。

文化大學也強調，至於違規且無意申覆者，依規定最重可予退宿處分，校方會再聯繫知悉原因，並完備相關退宿行政程序後，才會發出正式退宿處分通知。

(旺報)