金針山忘憂谷道路崩塌，上山請搭接駁車

太麻里金針山金針花開，但受到道路坍方影響，高海拔路段需搭接駁車上山。（太麻里鄉公所提供）

太麻里金針山金針花開，往忘憂谷的道路坍方，高海拔路段需搭接駁車上山。（太麻里鄉公所提供）

台東縣太麻里金針山的金針花已經盛開，不過受到去年颱風大雨的影響，往忘憂谷的道路崩塌中斷，因此今年往高海拔的車輛全面禁止通行，但遊客可以在中正堂搭接駁車，前往最高海拔的雙乳峰，每人的接駁費為100元。

太麻里金針山因為金針花開的美景而聞名遐邇，不過山上路況不佳、農路錯綜複雜、導航指引錯路等，讓山上常出現遊客受困的消息，去年梅姬颱風過境後，在金針山降下大雨，往忘憂谷的道路因為崩塌路基流失，道路中斷至今。

太麻里鄉公所農業暨觀光課長利思賢表示，農路中斷的經費已經爭取到，不過因為山上道路難行、施工困難，因此包商尚未進場施工，道路未搶通之前，山上道路會車困難，也沒有停車的腹地，因此只能靠接駁車接送上下山。

遊客可以從太麻里開車上山，到中正堂已經屬於高海拔，可以欣賞到一些金針花，但如果要往更高海拔走，須停車搭接駁車，每人接駁費用100元，中正堂以後的道路就連機車也管制進入。

利思賢說，山上有4台接駁車，將遊客從中正堂接駁至雙乳峰，以往賞花熱門景點忘憂谷因為接駁車沒到、農民也未留花，花況不若以往，遊客到雙乳峰後就可以回程。

(中時)