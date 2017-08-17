荖濃溪泛舟靠天吃飯 一切看老天的安排
荖濃溪泛舟驚險刺激的水上活動，在88風災前是六龜區的「黃金航線」，泛舟活動造就當地商機，但刺激的水上活動具有危險性，這項觀光旅遊的推動主力卻因水量、天候因素的影響，讓業者經營備受挑戰。
1985年一批花蓮秀姑巒溪泛舟業者，因在東部發展失意轉向荖濃溪開發經營泛舟事業，一度諦造六龜區觀光熱潮，可惜榮景不到10年時間，泛舟事業一路走下坡乃至蕭條停擺。2000年5月，停擺6年的荖濃溪泛舟恢復興辦，2003年6月舉辦全國泛舟比賽還邀請時任陳水扁總統親臨鳴槍開賽，這一年的荖濃溪泛舟營業打破空前紀錄，也注定泛舟事業邁入多元的競爭時代，只是荖濃溪泛舟商機，終究無法脫離颱風、洪水的影響宿命。
荖濃溪冬季水量枯竭無法泛舟，幸冬季遊客不喜愛水上活動，因此水量問題不是構成荖濃溪泛舟發展的主因，夏季觀光旺季正巧是颱風季節，天候因素才是最大天敵，颱風季節的洪水量嚴重影響泛舟業者營運，以致成為看天吃飯的行業。
88風災帶來大量土石改變荖濃溪河道，加上泛舟聚集場域被沖毀，六龜泛舟停擺多年，經河道整治等作業，去年6月復航又受颱風干擾，今年5月1日開航，因逢暴雨，6、7月又遇西南氣流及雙颱，迫使業者必須放手一搏，賭一睹運氣，如果天候順利，荖濃溪泛舟可以大發利市，只是天候因素無法人為控制，一切看老天的安排。
(中時)
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