文山區1個里塞2千戶公宅 生活品質堪憂

文山區明義里堪稱全市公宅密度最高的里，將塞2174戶公宅，今議員簡舒培召開協調會，要市府多聽居民心聲。(陳燕珩攝)

北市公宅政策爭議多，文山區明義里堪稱全市公宅密度最高的里，原僅有1500戶，但市府規劃新建2174戶公宅，人口成長幅度暴增260％。議員簡舒培今下午召開協調會，里長表示，不是要反公宅，問題是興建後，交通、社福設施及周邊景觀怎麼提升，市府未說明清楚，盼能多聽住戶心聲。

明義里除了已完工的興隆公宅1區，預計明年中2區也將開放入住，加上正在規畫的興隆2、3期，總計將有6500多人進駐。但該里原本僅有4000人，住戶憂心配套未完備，社區生活品質會受影響。

明義里長仇世屏表示，未來里內有一半以上區域是公宅，以將完工的興隆公宅2區為例，周邊街道景觀依舊，巷弄雜草叢生、昏暗，缺乏公共藝術的妝點，對居民生活沒有任何提升。

簡舒培說，明義里公宅總工程費達73億，據《台北市公共藝術推動自治條例》規定，將有7300萬公共藝術經費，但興隆公宅完工後，1000多萬基金至今一毛未用，她要求，市府要積極規畫周邊景觀，提升當地社區品質，讓明義里成為公宅示範點。

社會局長許立民承諾，9月會向市長柯文哲做專案報告，也會持續收集地方意見，並針對提升社區品質提出短、中、長期計畫；至於公共藝術基金的運用，文化局代表說，目前已有徵選方案，等策展團隊出爐，會再與居民討論具體方案，一起美化公宅周邊環境。

(中時)