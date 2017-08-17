陽耀勳傷勢評估休8周 恐趕不上總冠軍

陽耀勳因日前跑壘衝撞受傷，恐要休息8周。(資料照 中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿外野手陽耀勳，在13日桃猿與富邦悍將一役中，在跑壘時與于孟馗發生碰撞，昨正式開刀，並在膝關節部分植入10根釘子，醫生評估需休養8周，恐趕不上冠軍賽。

陽耀勳本季至今出賽54場，打擊率3成48，時常擔任猿隊開路先鋒扮演攻勢發動機，想不到卻受傷，恐要休養8周以上，對桃猿戰力是一大損失，球員傷勢頻傳總教練洪一中感嘆表示，今天跟上半季奪冠時相比，先發打線少了快5人。

昨陽耀勳開刀後，醫生評斷要休息8周，恐缺席總冠軍賽，洪總指出，通常醫生的評估時間都比較保守，所以還是沒有放棄陽耀勳打總冠軍賽的可能性，主要還是要看他的復健狀況。

(中時電子報)