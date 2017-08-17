生活品質受影響 巴塞隆納居民怒吼：不歡迎觀光客

觀光客成為西班牙大城巴塞隆納居民的夢魘，夏天湧入的大量觀光客讓他們覺得生活品質大受影響，於是發出怒吼，表示不歡迎觀光客。

從浪漫的威尼斯運河，到克羅埃西亞中世紀城鎮杜布洛夫尼克都有類似的抗議行動。巴塞隆納沿海區巴塞羅內塔的居民長期抱怨公共場所醉酒等反社會行為氾濫，加上租金上漲，逼得許多本地人出走。周末期間的抗議布條上寫著：「我們不希望旅客進來。」

今年夏天，人氣景點巴利亞利群島帕耳馬有社運人士點燃紅色煙霧，並朝餐廳的食客丟擲碎紙。另有人在巴塞隆納攻擊觀光巴士，朝巴士擋風玻璃噴漆，讓乘客飽受驚嚇。

(中時)