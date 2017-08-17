見美參聯會主席 習近平：兩國發展道路有些坎坷與風雨

正在北京訪問的美國參謀長聯席會主席鄧福德，17日上午見了中共中央軍委副主席范長龍後，下午與中共中央軍委主席習近平會面，習近平表示，儘管中美兩國發展道路上，有一些坎坷與風雨，但風雨過後會見彩虹，希望雙方以誠相待，密切溝通、妥處分歧。

解放軍報報導，國家主席、中央軍委主席習近平17日在人民大會堂會見了來訪的美軍參聯會主席鄧福德一行。習近平指出，中美作為在地區和世界具有重要影響的大國、世界前兩大經濟體，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面肩負著重要責任。把握好中美關係發展大方向，不僅關係到兩國和兩國人民根本利益，也深刻影響著國際戰略全局。

習近平說，他和川普總統都高度重視中美關係，都願積極推動中美關係不斷向前發展。美國發展好了，對中國有利；中國發展好了，對美國也有利。儘管兩國關係發展的道路上有時有一些坎坷與風雨，但風雨過後會見彩虹，希望雙方以誠意與善意相待，密切溝通，妥處分歧，共同構建一個更加美好的明天。

習近平強調，中美兩軍關係是兩國關係重要組成部分，應該成為兩國關係的重要穩定因素。近年來，兩軍在加強各級別交往對話、推動軍事互信機制建設、深化務實合作等方面不斷取得新進展。這次還簽署了《中美兩軍聯合參謀部對話機制框架文件》。這些將為促進兩國關係發展發揮積極作用，希望雙方相向而行，用好現有合作機制和平台，為兩軍關係積累正能量。我們願同美方一道努力，相互尊重，聚焦合作，積累更多成果，造福於兩國人民和各國人民。

報導指出，鄧福德感謝習近平的會見，轉達了川普總統對習近平主席的問候，表示川普總統期待年內對中國進行訪問。他說，在川普總統和習近平主席的有力引領下，兩軍關係取得了許多積極進展。可以說，美中兩軍關係已是一種成熟的關係。美方致力於在軍事領域與中方進行坦誠和專業的對話，不斷擴大交流合作的領域，切實管控風險，努力增進互信，共同推動美中兩軍關係穩定發展。

習近平請鄧福德轉達對川普總統的問候，並歡迎川普年內到中國訪問。

(旺報)