靚女提琴手林佳臻赴歐圓音樂夢 屢創新紀錄
23歲低音大提琴手林佳臻隻身負笈歐洲追求音樂夢10年，在遙遠陌生的異國，天賦才華加上認真努力，用實力證明種族歧視阻礙不了她，考入德國柏林國家交響樂團，成為該團400年來首位台灣團員，16日晚上在嘉義市鈺通大飯店演出，獲得滿堂彩。
林佳臻自幼展現絕對音感的天賦，選擇了冷門的低音大提琴為主攻，13歲單飛至奧地利讀格拉茲音樂中學，19歲獲得斯洛維尼亞國際音樂大賽弦樂器獨奏比賽青年組首獎，同年，考入奧地利音樂藝術家交響樂團，是該團百年來第1位台灣籍團員，去年以第1名考進400多年歷史的德國柏林國家交響樂團，再造樂團第1位台灣籍團員的新紀錄。
林佳臻說，每天練琴8小時以上，手指流血、長繭都是基本功，不足為外人道，最難的是「無形的種族歧視」，尤其在音樂人才濟濟的奧地利，要靠音樂生存下去，只有用更強大的實力說服人。
林佳臻用實力在異國他鄉爭取到立足之地，她不以現狀為滿足，而是放眼全球最頂尖的維也納愛樂為目標，正一步步勇往直前，踏實追夢，父親退休警官林合成及任教空大的母親陳瑞琳，力挺她往人生的夢想前進。
(中時)
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