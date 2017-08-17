勤跑基層為選雲林縣長？ 張麗善：只是盡本分

張麗善展示「雲林的故事，在地的歌」公益活動當天，前100名捐5張發票的民眾可獲限量贈送的繪本，書名是《我很重要》。（周麗蘭攝）

立委張麗善不間斷勤跑基層，很多人臆測是否要選縣長？張麗善表示，國民黨給她一個位子做事，她只是盡本份做好，大環境對民進黨不利，不能靠別人爛自己才會好，現在要努力讓人民記起國民黨的好。

張麗善今天宣傳26日下午將在雲科大禮堂舉行的「雲林的故事，在地的歌」大型公益活動，捐1張發票就能進場。被問及是否準備選縣長。

張麗善表示，最近確實很多人問她跑得這麼勤是不是要選縣長，她回答「我沒有，我是現任立委，是大家給我舞台，我不要有職位還不跑，占著茅坑不拉屎。」

她說，大環境對民進黨不利，但國民黨員不要以為這樣就有機會，靠別人爛自己也不會好。

張麗善強調，她是雲林縣唯一不分區立委，沒有在想下一步，未來只要誰能勝選，她一定輔選？她覺得現在不要空口白話談2018、2020，要努力務實。

頻繁跑基層是否會引起有高度參選意願的雲林農田水利會長林文瑞的側目？張麗善表示，她自己很坦蕩，但為避免誤會，曾主動告訴林文瑞她不是為了選縣長才做，只是盡本分。

(中時)