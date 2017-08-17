董娘欠北榮605萬 將病床當「鐵床」4年

從事瓦斯設備的台瓦公司董事長夫人張周智逢，2013年8月因傷口感染入住台北榮總醫院，醫師通知已經達出院標準，但家屬決定以自費住院，直到去年9月積欠605萬，但董娘仍以疾病需要住院拒不出院，法院認定雙方契約已經終止，不應佔用資源，判決董娘應將病床遷出。

董娘早在2013年8月底入住，2個月後，主治醫師就通知董娘可以出院，當時她已先生過世為由，如果出院的畫，就沒有人照顧，改以自費身份繼續住院，同年12月24日，院方正式要求董娘出院。

但董娘激動拿刀揮舞，院方估算10個月的費用有100多萬，經過催討後董娘償還部分，仍持續將醫院病床當作「鐵床」，每天吃喝三餐都在醫院，中間還暫時外出買東西，又積欠499萬，總共欠下605萬。

董娘稱，醫院有給三餐，代表醫院和她的自費住院醫療契約並未終止，但法院認為，醫師認為他目前狀況穩定，評估可以出院，且意識清楚，日常生活可以自理，高血壓也有固定開藥，而院方則表示，供給三餐是人之常情，希望她出院將病床給更需要的人使用，士林地院民事庭判決董娘需要將從病床遷出，騰空返還給醫院，全案仍可上訴。

(中時)