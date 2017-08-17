曾對讀書興致缺缺 李恆逸：找到興趣才是真正讀書目的
高錦如/嘉縣報導
今年畢業於中正大學機械系的李恆逸，在畢業前夕考取上歐洲著名航空航天工程師院「法國高等航空暨航天學院」，但他曾無法適應校內讀書風氣，一度對讀書不感興趣，即使拿到班排第一，卻也開心不起來，直到大二才轉念，為自己的興趣努力鑽研。
李恆逸表示，工學院競爭激烈，同儕間容易相互比較成績與排名，在大一時曾感到不適應，他說，曾考取第一名，但一點都不開心，甚至與老師深談這個問題，卻不得不面對「沒有好成績就無法申請國外優秀學校」的現實。
直到升上大二，李恆逸表示，接觸到熱力學和流體力學後，發現對航太方面的知識越來越有興趣，他說比起材料力學、工程材料等科目更引起他的興趣。當時李恆逸不僅讀書讀得起勁，也常跑圖書館借書研究，甚至興起到國外就讀航太研究所的念頭。
李恆逸認為，台灣建立的讀書風氣，多以競爭為目的，盲目地拚出好成績，換取掌聲，但實際上已與自己的理想背道而馳。他說，應朝自己的興趣發展、鑽研，才是真正的讀書目的，因而選擇國外研究所。
在老師的建議下，李恆逸決定全力鑽研自身擅長的科目，不僅選修研究所的中等流體力學課程，也參加「全國氫能與燃料電池學術研討會學生論文競賽」獲得第二名，並以系排名第8名畢業，在今年1月接到研究所錄取通知，24日將赴法圓航太夢。
(中時)
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