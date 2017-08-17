日本海自直昇機在岩國基地觸地翻倒 4隊員受輕傷

日本海上自衛隊位於山口縣的岩國航空基地17日下午發生CH101直昇機翻倒事件，8名隊員中有4名受到輕傷。

海上自衛隊指出，出事的直昇機17日下午20分左右正在岩國基地進行吊送貨物的飛行訓練，在降至離地面數公尺的高度時，機體突然不穩定，使得主要螺旋槳撞到地面而翻倒。

CH101直昇機全長22.8公尺、寬18.6公尺，除了機長和機組員之外，可搭乘25人。自2009起便協助南極觀測船運送貨物。

(中時)