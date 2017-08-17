台東台9線及197縣道 周日禁止砂石車及混凝土車通行

由於大型砂石車行經台9線、197縣道，造成路面損壞、影響其他民眾的行車時間，台東縣政府公告從即日起，台九線台東縣段、197縣道，周日整天管制禁駛砂石車及混凝土車、包含空車，違者將開罰。

台東縣政府表示，從3年前就已經公告砂石車在週休二日、連續假日期間，上午及下午2時段，台9線金崙阡仔崙橋至台東、屏東縣交界壽卡段管制通行，今天則是擴大管制為周日整天，路線擴大為台東縣境的台9線及197縣道。

台東縣砂石商業同業公會理事長李建興表示，管制措施是由砂石公會力推，包括縣長、議長及觀光旅遊處的協助，才促成管制，未來成效良好還會延伸至台11線。

不過如果遇到重大天然災害或其他公務機關有業務需求，砂石車也是能向台東縣政府提出申請通行。

(中時)