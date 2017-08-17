未受少子化衝擊 普門中學今年新生未減反增
普門中學辦學獲家長肯定，今年國一新生招生狀況熱烈，比去年增加50人，這是在大 環境少子化下，各校招生普遍不足，普門中學還能逆勢成長，非常難得，亦肯定學校辦學獲得大眾支持。
普門中學是一所住宿型學校，辦學核心價值，「用心帶好每位學生」，尤其重視品德教育，升學優先，生活作息規律，增進生活能力，讓家長放心工作，面對青少年沈迷3C產品，普門中學自有一套手機管理哲學，讓家長肯定。為了讓學生融入新生活，學校於始業輔導後，辦理「三好動力營」，由佛光青年及高中部學長姐帶動下，將創辦人星雲大師三好四給精神，融入在活動課程中，讓學生了解國中學習目標及人生哲學。
來自台北新店的陳柏維同學，感謝三好動力營，讓他懂得感恩、團結、分享、合作，活動結束充滿活力，為三年學習做好準備。
學生家長陳先生表示，孩子來普中才一個禮拜，回家以後起床能將內務整理整齊，物有定位，用餐時會誦讀四句偈，家長好奇問孩子這是什麼意思，學生回答，凡事要感恩，廣結善緣，力量最大，用餐完畢會幫家人洗碗盤，小小的改變，讓他們感動，肯定普中生活教育成功。
普門中學今年國一新生很特別，共有三對雙胞胎，董事長慧傳法師高興歡迎，並與學生合照，祝福他們和諧合作，快樂學習，名聲天曉。
(中時)
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