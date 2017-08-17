世大運》男子水球與男女足球18日率先登場
2017台北世大運即將在19日開幕，18日最先登場的有水球與足球項目。中華男子水球隊在上午9率先迎戰南韓隊，金鐘影帝柯俊雄之子柯鑑育將披上國家隊戰袍出賽，女子足球則在下午4點對上南美強敵阿根廷，男子足球在晚上7點30分挑戰墨西哥隊(輔仁大學體育場)。
本屆世大運參賽選手及隊伍金光閃閃，其中不乏各項項在2016年里約奧運及各單項錦標賽、上一屆韓國世大運奪下金牌的菁英選手。田徑項目有剛奪得世錦男子200金牌的土耳其名將古利耶夫，世錦賽女子鏈球銅牌、波蘭好手柯普隆。
其中田徑代表隊還有另一個焦點即是美國隊教練劉易士與鮑爾。曾同時擁有100、200公尺以及跳遠、400接力大滿貫，9面奧運金牌的傳奇人物劉易士，以及前男子100公尺世界紀錄保持人鮑爾，兩人在20世紀80-90年代獨領風騷，本次以教練身份帶隊來台參賽必能喚起田徑迷的美好記憶。
開幕後20日展開的精彩賽事包含中華隊奪牌重點射箭項目，男子及女子團體賽都將面對2016里約奧運金牌南韓隊。舉重項目除了中華隊奧運金牌許淑淨及銅牌郭婞淳外；更有包含里約奧運5金各量級好手參與。日本近年在游泳項目己晉陞世界一流之列，這次參賽選手即有2016里約奧運男子400混合金牌名將萩野公介。
另外在團體項目中也有尋求連霸的傳統強隊，其中包含美國女籃與男子體操俄羅斯團體都將尋求五連霸。
(中時電子報)
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