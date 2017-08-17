戲沒開播就挨罵痛哭　安心亞反轉網友印象被誇「傅培梅上身」

安心亞詮釋傅培梅到位。（好風光）

李至正想起媽媽身兼三份工作養大他和哥哥的辛苦。（好風光）

鍾承翰用饅頭向孫可芳告白。（好風光）

安心亞在台視、八大、愛奇藝植劇場《五味八珍的歲月》飾演台灣烹飪教育家傅培梅，詮釋傅培梅從不會做菜到會做菜的過程，開播前，未看先批的網友罵安心亞毀了他心中的傅培梅，她看到留言後難過痛哭一整晚。隨著劇情開展，傅培梅在自家院子教婦人們做菜，安心亞的口音與教學架勢大獲好評，被誇「簡直傅培梅上身，嚇死人的像」，徹底扭轉網友印象。安心亞表示，謝謝這群給她建議的網友，不因為批評她而不看戲，也隨著劇情看見了她的努力。

《五味八珍的歲月》劇情越嚼越香，本週五晚上10點台視將播出最終回，日前播出時，演員們的家人也準時收看，安心亞與媽媽感情深厚，每週播出前都急著追問她劇情，更稱讚女兒在劇裡的行為舉止優雅端莊，希望私下大剌剌的她也能如此，不要一下戲就「變回原形」。

安心亞也透露，演出傅培梅後，她的長輩緣也變得更好了，「現在出去吃飯，長輩都會跟我討論傅老師」。劇中，安心亞說的經典名句「這件事現在不做，我這輩子肯定會後悔」，讓網友感受到傅培梅對料理的執著，戲外的她，近年也有多次想要出國短期進修戲劇的念頭，希望能將自己演戲的視野拓展得更寬廣。

鍾承翰懷孕中的老婆也準時收看《五味八珍的歲月》，她因懷孕較容易看到什麼美食就想吃，上週她看著老公飾演的王孤夏紅著眼眶吃地瓜，也直喊想吃，甚至看到老公落魄吃廚餘的畫面，還打趣問「廚餘真的好吃嗎？」鍾承翰從王孤夏這角色身上體悟到一定要把握當下，再艱難的生活都要讓自己勇敢面對活下去，因為自己是很重家庭也渴望家的人 如果現在沒做好這件事自己會後悔。

李至正的媽媽也每週按時收看，她誇兒子戲中老婆安心亞穿旗袍很美。劇中李至正與安心亞經過花花安排的飯局相識相戀進而成家，李至正透露自己沒有相親經驗，現實生活中，他大多擔任月老角色，幫朋友穿針引線，目前已經有兩對朋友在他的介紹下穩定交往中。

鍾承翰與孫可芳（小豆）的感情線，成為眾人關心的焦點，《五味八珍的歲月》最終回，鍾承翰與孫可芳（小豆）將透過饅頭定情，鍾承翰賣起包子饅頭，拿著饅頭直率對孫可芳（小豆）：「你要不要來搬過跟我住？」被孫可芳（小豆）虧：「你這樣講都不會拍謝嗎？」

《五味八珍的歲月》裡傅培梅與媽媽相隔十多年相逢的過程令人動容，李至正因此回憶起兒時父母離異的情景，他說，當時媽媽一人要兼三份工才能養得活他和哥哥，有次他感冒發燒，睡夢中感受到有人拿冰毛巾幫他降溫，才發現身為護士的媽媽蹺班回家照料他。他之前去新加坡拍戲，媽媽也去陪他兩個月，晚上回到宿舍，媽媽都會煮他最愛喝的「蓮藕花生豬腳湯」。

(中時)