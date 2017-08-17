「娛樂性用藥減害手冊」教民眾吸毒？疾管署澄清

針對北市議員質疑「娛樂性用藥減害手冊」有教導民眾吸毒之嫌，疾管署澄清表示，「娛樂性用藥減害手冊」是疾管署補助民間團體編印，提供第一線專業人士輔導使用成癮藥物者的參考，為避免一般民眾閱覽造成誤解，該民間團體已於數月前從其官網撤除，專業人員如有需要可直接向該團體索取。

疾管署強調，該署的一貫立場為拒毒防愛滋，使用毒品不僅造成身體的危害，同時可能會伴隨發生不安全性行為，進而增加感染性病或愛滋的風險，另該手冊中亦包含「各縣市毒品危害防制中心一覽表」以提供專業人士參考使用。

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(中時)