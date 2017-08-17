替友人嗆聲 2瘦弱少年打死逾百公斤重壯男

案發地點在偏僻的白河鄉間小路。（翻攝照片）

台南市一名余姓男子，把車借給郭姓女友使用，沒想到女友卻開著車，多次載著顏姓前男友外出，余男得知後醋勁大發，與顏姓男子在臉書上開嗆，雙方針鋒相對，17歲的江姓、黃姓少年，為挺顏姓男子，昨日晚間開車從嘉義水上一路追逐余男到台南白河，攔車後持木棍將余男打傷，見他氣息微弱，開車將人載到嘉義榮民醫院停車場後丟包，余傷重不治，2人則在今天向警方自首，白河警方正偵辦中以釐清案情。

白河警分局表示，死者是31歲的余姓男子，是台南市六甲人，致命傷疑似在頭部；兩名少年則是嘉義人，今天上午向嘉義警方自首。由於案發地點在白河，下午帶來分局投案，兩人供稱只是想教訓余男，就拿木棍打他，沒想到會出人命，凶器已經丟在路邊野溪。警方先帶兩人到案發現場模擬，並將約談余男的郭姓女友，以還原事件經過。

警方指出，死者將車借給女友使用，卻是用來載前男友，氣得在臉書嗆人，兩名少年疑似是顏男手下，在臉書回嗆。昨天晚上9點多在嘉義發現余男，攔車不成，一路追到白河草店社區，在小路攔下余男，並持木棍將余男打至昏厥，再開余男車將人載到嘉義榮民醫院後報案，知道余男死亡後才出來自首，但余男體重近150公斤，兩名少年身材瘦弱，體型懸殊，案情疑點仍有待調查。

(中時)