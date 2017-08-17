生涯首升一軍 中信陳子鴻接到通知先發呆

陳子鴻首度升上一軍，今賽前也積極練習。(周鎮宇攝)

中信兄弟陳子鴻，今年球季在二軍出賽38場，共轟出11轟，暫居二軍全壘打王，也讓他受到一軍教練團關注，昨生涯首度升上一軍，陳子鴻笑說：「原本還錯過通知電話，知道後自己先發呆一下，然後馬上告訴家人好消息。」

陳子鴻在去年季中選秀，在第6輪被中信兄弟選中，今年在二軍首個球季，就展現火力，打擊率高達3成84，共擊出53支安打，還有11轟，成績都在二軍名列前茅。

陳子鴻指出，進到職棒後，感覺訓練比業餘時期還要扎實，自己也需要找到自己的缺失，馬上去做改進，能夠升上一軍真的很開心，不過現階段就是把自己的本份做好，昨天還一度錯過通知，直到球團人員來告知，自己才發現，當下發呆了一下，然後馬上跟家人講。

在二軍打擊大爆發，陳子鴻還轟出生涯首次單場雙響炮，他回應，其實以前在業餘，自己雖然也是有長打能力的選手，但沒有轟出這麼多全壘打過，其實有點意外，很感謝二軍教練團以及學長們的指導。

總教練史耐德對於陳子鴻的進步感到相當讚許，他表示，有看到陳子鴻在二軍越來越進步，也希望他上到一軍能夠繼續保持，並享受比賽，不要給自己太大壓力。

(中時電子報)