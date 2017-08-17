桃園市住宅補貼申請31日截止 請民眾把握時間

住宅補貼申請至31日止，請民眾把握時間。（甘嘉雯翻攝）

桃園市政府2017年度住宅補貼受理申請，住宅發展處表示，截至11日止，租金補貼部分已有約5500戶市民提出，相較於往年同期的申請件數更為熱絡，請有需要的市民加緊腳步，把握申請截止時間至31日前。

(中時)