失智翁出門買早餐忘了回家路 暖警助返家

失智翁出門買早餐，忘了回家路，暖警助返家。（甘嘉雯翻攝）

失智翁出門買早餐，忘了回家路，暖警助返家。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹分局南崁所巡佐何建泰、警員蔡奇謀巡邏行經新南路57號時，發現一名老翁騎乘機車停在路中間且一臉無助，說話有失智情況，先將人帶回派出所，警方以面部辨識系統查證該老翁身分，卻查不到他家的連絡方式，員警開警車帶黃姓老翁沿著南山路開到貓尾崎，不斷詢問附近住戶，終於在1小時後，順利將黃姓老翁平安送回家中。

(中時)