檢警鍥而不捨，查獲3916公克安非他命

警方起出一大包安非他命，淨重近4公斤。（台東刑警大隊提供）

台東縣刑警大隊去年5月鎖定以林嫌為首的販毒集團，並在台中市大甲區逮捕林嫌、起出166.99公克的安非他命，對於其他的安非他命，林嫌強調已經賣給下線，但檢警仍持續勾稽，昨天順利在大甲區再度起出3916公克的安非他命及一把改造手槍，讓案件順利偵破。

警方表示，這批安非他命市價超過400萬，可以供萬人吸食，對社會毒害甚鉅，所幸及時攔截未流入市面。

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(中時)