海洋委員會 明年4月成立

行政院人事行政總處今（17）日表示，政府將成立「海洋委員會」，專責處理相關海洋事務。「海洋委員會」和所屬「海洋保育署」將於明（107）年4月成立。

人事行政總處指出，行政院決定將海洋委員會設置在高雄，展現海洋事務機關的地點設置更接近相關產業所在地等的在地化行動。海洋委員會涉及諸多海洋事務的政策、制度和計畫等，未來其人力進用及單位設置，都會以能夠反映海洋事務專業為考量。現有海巡署將改隸為海洋委員會所屬機關，繼續負責維護海域安全。

人事行政總處表示，行政院組織改造規劃新設海洋委員會為中央二級機關，期望展現統籌效能、綜合海洋政策、深耕海洋人才培育，逐步達成維護國家海洋權益、提升海洋科教、發展海洋產業、培養涉外海洋人才及深化海洋意識等政策目標。

(中時)