不忍8旬嬤拾荒 藝人林凡、戴愛玲邀民眾做公益

藝人林凡、戴愛玲（左起）受邀擔任愛心大使，號召民眾一起做公益。（中華民國老人關懷福利協會提供）

汐止在地50位里長響應協會號召，加入關懷拾荒長者行列。（中華民國老人關懷福利協會提供）

不忍長輩靠拾荒度日，中華民國老人關懷福利協會邀請藝人林凡、戴愛玲擔任愛心大使，日前與汐止50名里長一起號召民眾認捐生活物資包，給這些亟需幫助的拾荒長輩更多關懷。

中華民國老人福利關懷協會自2003年成立以來，長期關懷獨居老人，目前在雙北定期照顧15位低收入長者；也是全國第一家照顧清寒拾荒長輩的社福機構，如協助設置2468阿公阿嬤回收站、幫助清寒長輩家中修繕等服務。

理事長蔡鴻鵬表示，志工訪視的個案中，一位80餘歲的汐止阿雲阿嬤年輕時丈夫、兒女相繼去世，又遭親兒和媳婦，獨自蝸居租貸公寓，靠拾荒度日，極為可憐。有鑑於此推出清寒拾老扶助計畫，鼓勵民眾認捐生活物資包，幫助長者改善生活。

林凡表示，曾認識一位年紀與爺爺相仿的長輩，從事拾荒維生，生活困苦，因此認同老人福利關懷協會理念擔任愛心大使，希望社會大眾響應認捐協會生活物資包，以實際行動幫助周邊清寒長輩。

(中時)