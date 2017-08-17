前桃園水務局副局長收賄、喝花酒 判處3年徒刑

前桃園縣水務局副局長邱峯旭，2013年間掌管楊梅污水下水道系統工程標案，竟多次受京揚公司老闆郭肇良招待喝花酒，洩漏評選委員名單。新北地院今依違背職務收賄罪判處邱峯旭3年徒刑，郭男則因另涉其他貪污案，共被判3年4月。

判決指出，郭為爭取工程標案，2013年3月透過退休的台北水源特定區管理局長劉萬里牽線，邀邱前往酒店同歡，同年7月，郭男得知邱男為標案的評選委員兼主席，再度請喝花酒，順利取得評委名單，更企圖以10萬元行賄陳姓評委遭拒，但仍取得優先議價權。

檢調追查，2012年京揚投標第一河川局宜蘭縣壯圍鄉上抽水站標案時，也邀評選委員兼第十河川局顧問葉紀建喝花酒，葉私下指示京揚員工修改技術服務書內容，護航過關。

另外，京揚監造花蓮縣民孝等4里下水道工程時，由於施工品質不佳，造成路面下陷，遭花蓮縣政府撤查，郭男再度招待時任下水道科長黃若文喝花酒，躲過縣府裁罰。

新北地院除判邱峯旭、郭肇良有罪，另分依貪污等罪，判共犯郭妻林芳娸等5人各1年至3年8月不等徒刑。

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(中時)