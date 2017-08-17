日本姊妹市跨海送暖 石門豪雨受災戶揪感心

石門區長吳嘉榮（右）今（17）日登門造訪受災戶，致贈慰問金給災民。（新北市石門區公所提供）

今年6月2日豪雨造成石門1死1傷1失蹤，多處民宅淹水、農田流失、農作受損，為20年最慘災情；石門姊妹市日本福井縣美濱町發起募款，共捐75萬元給石門，今（17）日區長吳嘉榮逐戶拜訪，親手將救助金發給災民，也讓受災戶感謝日本姐妹市情誼。

(中時)