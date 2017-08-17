世大運4K就是潮！電視、網路、App精彩賽事漏不掉
2017台北世大運開幕式19日晚上盛大登場，民眾利用電視、網路、還是手機，都可以即時觀看開閉幕式及精彩賽事。
北市觀光傳播局長簡余晏表示，這次世大運開閉幕式，是全台首創以4K超高畫質進行實況轉播，民眾可以在中華電信MOD、公視網站等平台收視4K超高畫質的開閉幕式直播，中華電信更在台北車站大廳及桃園中正公園舉辦4K戶外轉播，民眾可以親臨現場感受4K超高畫質的視覺新體驗。
此外，華視及緯來體育台也會以HD高畫質轉播開閉幕式，並且為了服務民眾的新媒體收視習慣，在網路、手機APP等多種平台，包括世大運FB粉絲團、Hami Video、四季線上影視、快樂電視、台灣好APP等，都可觀賞世大運開閉幕式及每日精彩賽事。
比賽轉播部分，由華視和緯來頻道規劃播出包括田徑、羽球、棒球、籃球、桌球、跆拳道、網球、排球等賽事，將會以滿足民眾多樣性觀賽需求為目標來安排播出比賽。另外中視、東森、民視、Eleven Sports等頻道也將轉播不同競賽項目，民眾可以上各電視台網站查詢最新轉播節目表。
(中時)
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