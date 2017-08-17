何壽川遭求刑12年 金管會：不排除第三波處分

台北地檢署偵辦永豐三寶超貸案，起訴前永豐金董事長何壽川等19人，金管會副局長莊琇媛今日表示，在行政處份方面，6月19日就已經對相關人員作出處分，包括將當時的永豐金董事長何壽川解職、永豐金總經理游國治停職6個月，後續將再看起訴書內容後再作處理，若內容中有新的不法事證，不排除祭出第三波處分。

莊琇媛表示，永豐金超貸三寶建設弊案在今年爆發後，金管會先後做出兩次裁罰：第一波是對永豐金開罰1000萬元罰鍰，第二波是直接把時任永豐金董事長何壽川解職，未來5年內都無法回金融圈擔任高層，而游國治也遭停職6個月。至於此次也被起訴的莊耀並非銀行或金控的負責人，也辭任了永豐金租賃總經理一職。

檢查局則強調對永豐金控並無包庇。檢查局指出，103年時雖然就已查到永豐金租賃違法無擔超貸給三寶集團的海外紙上公司 J&R，但那次那次是進行一般性的檢查，配合央行去調查金融機構是否利用租賃、AMC公司去作不當放款，不只查核永豐金一家，加上當時J&R是由李俊傑100％持有，非永豐金控的利害關係人，所以當時只有提出檢查意見，並要求改善。

到了105年11月收到檢舉且有完整的證據及資料，才發現永豐餘與元太也涉案，證交所及櫃買中心才進一步取得資料，檢查局指出，當時將所查到的資料全部交給檢調，並無任何包庇。

(工商)