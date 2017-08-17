慢性緊縮型頭痛20年 「絡刺」治療改善

高醫中醫部主任陳忠仁（左）在陳姓病友（右）的左腳上絡刺放血，治療頭痛。（呂素麗攝）

高醫中醫部主任陳忠仁（左二）由「黃帝內經」獲得啟發，以「絡刺」治療陳姓病友（右二）慢性緊縮型頭痛，證實安全又有效。（呂素麗攝）

老祖先的智慧值得學習，高醫中醫部主任陳忠仁從古代醫典「黃帝內經」得到啟發，採用古典針炙放血方式「絡刺」，治療慢性緊縮型頭痛，而且證實安全又有效。

47歲陳女士罹患慢性緊縮型頭痛20年，嚴重時痛到睡不著，吃止痛藥也沒效，陳忠仁施以「絡刺」治療，陳女的頭痛不藥而癒。

陳忠仁說，「絡刺」是針炙9種方法之一，它講究的是與疾病相應的部位，在有血絡的部位上放血；他強調，右邊頭痛，患者的右小腿側邊會出現有如靜脈瘤的「血絡」，將其中1條較突出的靜脈放血，馬上可以改善頭痛症狀。

具有中西醫資格的陳忠仁另收治1名42歲王女士，她罹患慢性緊縮型頭痛超過20年，幾乎每天要靠著止痛藥過日子，每次發作時整個頭有緊縮的感覺，特別是在雙邊的顳側，需要數小時或一整天才能緩解，看過多家醫院都無法改善；陳忠仁曾以針炙為王女治療，效果也不佳。

他後來發現王女的雙腳外側各出現一簇古代中醫醫書所描述的「血絡」，與頭痛的部位皆同屬於一條「足少陽膽經」，陳忠仁說，他由古代中醫醫典「黃帝內經」獲得啟發，施予「絡刺」治療，治癒王女困擾20年的毛病。

陳忠仁將此案例於1988年發表在美洲針灸雜誌，確認「絡刺」治療方法對於慢性緊縮型頭痛的安全與有效。

他建議對於現代醫療久治不癒的慢性緊縮型頭痛，例如3年以上，看過3家醫療院所，每周頭痛超過3天的患者，可以考慮施以中醫古典絡刺治療。

(中時)