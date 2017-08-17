虎山實小打造生態小學 彰化200多位校長取經
虎山實小發展「生態小學。孩子的探索樂園」，成果有目共睹，活化課程的經營理念，獲得彰化縣教育處長鄧進權高度肯定，17日親自帶領彰化縣教育處科長、課督及200多位校長前來取經。
虎山實小過去是糖廠小學，學生數不到百人，每年一年級新生約10人，校長林勇成5年前到任，整合學校內外環境，打造「孩子的探索樂園」特色課程，轉型 ECO SCHOOL 生態小學，並加入臺美生態學校聯盟，吸引聯合國和平使者珍古德博士到校參訪，104學年獲頒教育部教學卓越金質獎，新生人數止跌回升，在少子化浪潮下，是台南少數人數不減反增的學校，譜出成功活化的故事。
虎山實小近年利用校園及週邊自然環境，活化課程、成功轉型為生態學校，連續3年增班後因教室不足，這2年成為管制學校。
彰化縣教育處今天特地帶領縣內200多位校長到虎山實小取經，了解虎山實小在生態學校的課程規劃及小校活化的做法，讓虎山實小所有親師生感到與有榮焉。
林勇成表示，學校近年陸續將「生態小學 孩子的探索樂園」相關教學成果上傳生態學校（Eco School）聯盟網站及參與國際發表，除榮獲最高榮譽「綠旗」獎勵外，也吸引國內各縣市來訪，英國、丹麥、美國、韓國、日本及以色列等國學者也陸續到校參訪交流，知名的新加坡國際學校也因虎山實小生態特色，安排學生們到虎山遊學。
校方今天就生態學校特色課程及課程領導與學校活化進行2場專題研討，並由楊安然主任及許力尹主任做導覽、觀摩實例，同時也就如何評估學校發展何種特色課程、課程領導應掌握哪些重點、學校與社區結合的重要性及四學期制的核心價值4個議題進行交流。
(中時)
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