92歲失能老奶奶下場玩球　贏得眾人掌聲

高齡92歲的李煜信奶奶在照服員和佈老志工的協助下玩高智爾球。（葉書宏攝）

長輩打完球後一起共餐。（葉書宏攝）

中華民國高智爾運動協會今（17日）特地到土城頂埔公共托老中心，推廣Wiser球運動，平時大都在中心內行動的長輩，這下特地到外面的頂埔公園內打球，今年高齡92歲的李煜信奶奶，拄著四腳拐助行器，在照顧服務員和不老志工的陪伴下，也下場丟球。老奶奶說，運動能讓身體更健康啊！

李煜信奶奶年輕時在台南大灣國小擔任老師，教書33年後退休，她的先生原是軍醫，4年前往生，老奶奶在家人的安排下，於2年前入托頂埔公共托老中心，照顧服務員桂英說，老奶奶對於中心安排的各項學習課程均感興趣，不論是動健康、畫圖、唱歌等，唯一是有青光眼，經過2次手術，因此在行動時，照服員和佈老志工會特別留意。

李煜信奶奶和80歲的張林惠子、75歲的陳月珠等5位好友，在高智爾運動協會老師的指導下，一起在公園內下場丟球，3人執紅球，要丟向對手白球，雙方紅白球對抗，當老奶奶擊中白球時，現場圍觀的老師和志工響起鼓勵的掌聲。

中華民國高智爾運動協會執行長陳和慧表示，Wiser球是以智謀結合運動的球類競賽，可室內、可室外，具有強健身體及開發智慧等功能，不需要專門的球場，男女老少均宜，非常方便安全，這次特別選擇公共托老中心推廣，讓輕度失智失能的長輩也能一起玩球，既鬥智又健身。

土城區頂埔公共托老中心是新北市政府為照顧失智失能的長輩所設立的33座公共托老中心之一，委託財團法人廣恩老人養護中心，提供土城地區長者服務，四周恰有綠意盎然的頂埔公園環抱，一樓是日照中心，二樓是銀髮俱樂部，有專屬銀髮族適用的健身房，獨特的油壓設計，讓老人家在使用時可以適力、適量。

頂埔公共托老中心主任劉玉嬌表示，中心內目前收托有26位長輩，平時也會安排他們到外面公園散步，這次藉由Wiser球類活動，有6位長輩非常有興趣，在照服員和佈老志工的協助下，讓他們盡情的玩球，中午則與一起參加活動的附近民眾共餐。

(中時)