夜問打權》中油董座不下台 當今總統是小英還是陳菊？
黨國錯亂？815大跳電！小英在中常會道歉非總統府！？人民選出的小英莫非不是「全民總統」？為何在民進黨中常會為停電事件道歉！？只對臉友、民進黨負責？難道是黨與國分不清？！
815全台大跳電！中油VS.巨路互咬？卸責？！拒背停電黑鍋！巨路：供應器安裝是由中油指揮！綠營暗指中油包商有鬼？巨路獨董中油包商來頭不小！竟是謝長廷大舅子+中油前處長！815大停電！經長下台但中油董座竟安全過關？！有菊姐後台硬！？不禁想試問當今總統究竟是「蔡英文」還是「陳菊」？！
今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！
(中時電子報)
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