香奈兒嘉柏麗香水虜獲周迅芳心 最愛明亮感
CHANEL睽違15年後，推出全新嘉柏麗香水，成為化妝品界話題之作，「嘉柏麗」正是香奈兒女士的本名，本報率先曝光最具話題的瓶身設計，而昨日在北京的嘉柏麗香水發表會，男星胡歌、女星周迅、劉雯出席，為香氛更添星光。
男神胡歌以一襲俐落條紋西裝出席盛會，展現迷人笑容，他喜歡淡雅一點的味道，會把香水噴在空氣裡，讓香水自然撒落在身上，他認為「香味代表一個人對生活的態度，體現一個人的個性。」平時的他最愛大海的味道，最近正在學校進修的他，笑說，現在放暑假，自己比較悠閒，會想要躲起來。
超模劉雯魅力演繹CHANEL時尚與香氛，她認為，嘉柏麗香水改變她對香氛的看法，以前只會將香水噴在不同地方， 但她說，香奈兒女士說，香水要噴在想要被親吻的地方，因此現在她都會認真選一個地方噴，向香奈兒女士學習生活的精神，至於是哪個部位想要被親吻，她笑而不答。但她大方分享，在夏天把香氛噴在服裝跟裙擺，所散發出來的香氛跟魅力都不一樣，可以試試。
女星周迅說，直爽的她，平時會使用男香，與CHANEL共處後，開始喜歡摩登COCO，而嘉柏麗香水上市後，這款香氛也立即成為她的心頭好，嘉柏麗香水的明亮特質讓她著迷。
(中時)
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