英國在台辦事處 為世大運代表隊接風

選手在入場時受到熱烈歡迎。（方濬哲攝）

帥氣的水球隊選手與小朋友換禮物。（方濬哲攝）

在台辦事處代表唐凱琳（前右）與帥氣的男子水球隊合影。（方濬哲攝）

英國在台辦事處今晚在圓山聯誼會設宴，接待世大運英國代表隊，在台辦事處代表唐凱琳與選手話家常，選手也受到接待小朋友的熱烈歡迎。

(中時)