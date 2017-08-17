BMW飛車追債 賓士車遭撞進警局大門

賓士車疑因被討債追逐，失速撞上中山警分局大門前。（民眾提供）

兩方人馬今天傍晚疑似在台北市南京東路康樂公園前，談判債務問題，駕駛賓士車的一方眼見對方人多勢眾，口角衝突後擔心脫不了身，趕緊駕車往中山北路方向逃逸，另方bmw在後追逐。賓士車先被bmw追撞，再於在路口擦撞要右轉的計程車，直接失控衝上北市警中山分局大門口。

賓士車上2名男子索性下車，跑進分局向員警求助，表示遭人暴力討債，對方還拿鞭炮嚇老年人。被撞的計程車司機也進分局報案，警方遂將2車都移至管區中山一派出所調查，初步在賓士車上搜到電擊槍，車主表示係用以防身。

由於賓士車駕駛自稱遭討債追逐，警方也掌握目擊者稱，賓士車在南京東路已被bmw追撞，但仍加速往前，導致右轉時失控，被撞上分局門口前。現已調閱監視畫面，釐清案情。

(中時)