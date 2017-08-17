陸牌手機突圍 技壓三星蘋果揚威國際

大陸品牌手機不僅在本土市場擊敗三星與蘋果，在海外市場開疆闢土同樣步步進逼圍剿三星與蘋果，包括華為、小米、美圖與一加等大陸手機品牌近來在全球攻城掠地，頗有斬獲，市占率節節攀升，甚至出現海外用戶代購大陸品牌手機的熱況，顯見陸牌手機開始揚威國際。

(旺報)