總統府：期待原民身分法在國會順利通過

行政院會順利通過「原住民身分法」修正草案， 總統府發言人林鶴明表示，這是落實總統去年向原住民族道歉時，對於尊重平埔族群自我認同的承諾，更是推動歷史正義工作的重要進展。我們也期待後續在國會的審議能夠順利通過，以回應平埔各族族人的期待。

他說，平埔族群是台灣原住民族的一份子，總統從就職前、到去年8月1日向原住民族道歉時，都承諾要尊重平埔族群的自我認同，讓族人的身分得到應有的權利和地位，總統府成立的原轉會也設有三席平埔族群代表。

今年3月20日原轉會召開第一次委員會議，總統指示林萬億政委辦理分區座談會，詳細蒐集平埔各族族人對「原住民身分法」修正草案的意見。6月30日原轉會第二次委員會議召開時，由於分區座談會已經辦理完畢、多數族人支持在「原住民身分法」中增加「平埔原住民」的類別，總統即指示，希望行政院儘快將法案送到立法院審議。

(工商)