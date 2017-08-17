中東歐競賽 華為跑贏蘋果位居第2

在中東歐市場，大陸品牌手機過關斬將，排名直線上升，根據市場研究機構Canalys公布中東歐智慧手機最新銷量報告顯示，華為第2季在該地區勇超蘋果，以180萬台的出貨量、12%的市占率重返第2的寶座。同時小米出貨110萬台，擁有7%的市占比，排名急升至第4，緊追在後是聯想，市占比也達5%。

(旺報)