佛像展覽出現一隻大象 竟價值七千萬！

國寶檔案主持人戴忠仁與首都博物館黃春和教授合影。(戴忠仁提供)

專家導覽展品，說明象寶的尊貴。(戴忠仁提供)

銅鎏金象寶有「大明永樂年施刻款」。(戴忠仁提供)

新聞主播戴忠仁主持的《國寶檔案》，今（17日）晚將介紹在佛陀紀念館展出的歷代菩薩造像，這些造像來自於北京首都博物館，許多參觀者除感受菩薩的慈悲外，也很訝異看到場中有一隻銅鎏金的大象，當聽到這件大象市場價值高達七千多萬時，莫不訝異萬分。

戴忠仁指出，這尊首都博物館典藏的鎏金銅象有「大明永樂年施」的刻款，是明朝永樂時期的皇家御製品，大象胸前配掛有三付鈴鐺,背上鋪有象鞍，鞍繩與系帶上配掛著寶石、瓔珞與流蘇等吊飾，由頭、頸、背延伸至臀部。象鞍雕飾有蓮花圖紋以及如意雲紋，其上托有蓮花座與寶瓶，後方有一蓮花寶飾，象首昂仰工藝雕鑄技術精湛，皇家華麗風格流露無遺。

戴忠仁表示，這四公斤重的鎏金銅象本來是一對，另一件被台灣一位年輕的藏家所收藏，這位藏家在2012年將鎏金銅象提供北京的一家拍賣公司公開拍賣，結果以1552.5萬元人民幣(約新台幣七千五百萬元)成交。戴忠仁說各大博物館以及個人收藏中，不難見到永樂年款的佛像，但是帶有永樂年號銘款的動物造像者則是非常罕見。

戴忠仁表示，象寶是藏傳佛教的七政寶之一，歷代崇佛帝王常以護法者轉輪王自居，因此七政寶不僅是佛堂供佛物，也是帝王祈求國泰民安、四海升平的吉祥物。

除了象之外，鸚鵡為何出現在菩薩肩膀上？有的菩薩為何騎著龍？這些佛像與動物的關係，戴忠仁都將在節目中介紹。「國寶檔案---慈悲妙相」專輯今晚11點將在人間衛視首播，明天下午2點重播。

(中時電子報)