馬拉拉將就讀英國牛津大學

史上年紀最輕的諾貝爾和平獎得主瑪拉拉，17日在推特公布自己被牛津大學錄取的喜訊。她說能夠就讀牛津，她感覺「非常興奮」。她將在牛津修讀政治、哲學和經濟本科課程（PPE）。

瑪拉拉現年20歲，5年前她在巴基斯坦提倡女性受教育權，被反政府組織「塔里班」武裝分子槍擊頭部，後來被送到英國治療，因此移居該國。

(中時)