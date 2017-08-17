陳乃榮當人夫 吳宗憲虧「腎臟不能再弄壞」

魏蔓(左)躺在吳宗憲肩上撒嬌。(圖／三立提供)

《噗通噗通我愛你》演員群上節目《綜藝大熱門》。(圖／三立提供)

《綜藝大熱門》日前錄製「大熱門試音間」單元，請來金曲歌王羅時豐、女神陳若穎、斯亞，以及台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》演員陳奕、魏蔓、簡宏霖、陳乃榮、沈建宏等人上節目挑戰。陳奕與魏蔓擔任評審，簡宏霖、陳乃榮與沈建宏三人因難忘歌星夢，寧願冒著「沒機會再出片」的評語，也要一試展現實力。

陳乃榮表示自己是「樂癡」，只要不拍戲就會躲起來寫曲，而他已晉升為人夫，但這次深情自彈自唱，好聽到才唱出第一句就讓魏蔓舉起「發片牌」，他表示其實自己最大新心願就是能當一位「Rocker」，而他此次上節目也難逃被主持群逼問婚後生活，惹得他露出害羞靦腆的笑容說：「很好，跟平常一樣。」被吳宗憲調侃：「現在一定心跳噗通噗通的。」甚至關心起他婚後的腎臟健康，猛虧他：「你現在心臟已經給別人，腎臟不能再弄壞。」

沈建宏在簾子後方演唱時，渾厚有力量的嗓音一出，就讓曾同為AK團體的陳奕認出來，在沈建宏快唱到尾聲時，只見魏蔓舉出「勸退牌」，露出頑皮的笑容說：「因為我知道他是誰。」陳奕聽見便故意開玩笑道：「我也覺得我聽得好膩。」讓沈建宏哭笑不得。

簡宏霖是歌唱團體「4ever」出身的他在節目現場演唱，特別挑選了創作才子盧廣仲的經典歌曲「魚仔」，該曲難度甚高，一不小心唱不好就會被嘲笑，但簡宏霖還是堅持接受考驗，Lulu鬧簡宏霖說他唱的魚仔：「感覺這隻魚游到基隆河了」。而吳宗憲則是勸簡宏霖改名「簡紅點」會更紅。

(中時)