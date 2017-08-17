紀念航海家號40年 NASA徵求問候短訊

在星海中的航海家1號，它是離我們最遙遠的人類太空船。(圖/NASA)

行星探測船航海家1號(Voyager 1)即將要歡渡它40年的航行歲月，為了紀念這艘帶領人類開拓視野的重要太空船，美國航太總署特別向外界徵求創意短訊，傳送給航海家1號，做為別開生面的紀念儀式，目前短信徵選進入投票階段。

大眾科學(Popular Science)報導，1977年9月，航海家1號與它的姐妹航海家2號陸續發射，主要的任務是研究木星和土星。這兩艘太空船揭開了木星環、木星衛星的完整面貌，以及壯麗的土星環和眾多的土星衛星群，改寫了天文學課本，當然又引發了更多值得調查的課題，因此日後又有了伽利略號、卡西尼號和新視野號的任務。而這些後續的接替者們，依靠著航海家所留下的重要軌道訊息，才能走的更順，調查的更徹底。

從64億公里處看到的太陽、金星和地球。(圖/NASA)

這個淡藍小點就地球，非常的不起眼。(圖/NASA)

在完成土星探索後，兩位航海家就各奔前程了，1號在通過土星時向北脫離黃道面，逐步遠離太陽系，而2號則繼續往天王星和海王星展開探索，2號在1986年接近天王星，發現這個翻倒行星的各種故事；到1989年，2號抵達海王星，發現地球上絕對看不到的海王星環與海王星衛星，完成了人類對於太陽系8大衛星的初步探索。雖然2號的調查量比1號來的多，但是1號也是後續任務的重要幕後功臣，2號在航行期間的指令調整，都是先經過1號的測試與確認再執行的。

卡爾薩根博士的「暗淡藍點」散文。

航海家1號在1990年2月，距離地球64億公里處回頭對太陽系拍攝一組「全家福照」，在那麼遙遠的地方，太陽依然閃耀，而地球已成模糊的藍點，著名的天文物理學家卡爾．薩根博士（Carl Sagan）命名為「暗淡藍點」(Pale Blue Dot)，他並寫了一篇著名的散文，提醒我們必須時時理解自己在宇宙的位置，並且學習謙卑。

航太總署徵求「發給航海家1號的短信」，由於訊息量有限，所以內容不能太長，僅能容納60個字元，而且不能用圖片。在徵求階段時，有一些不錯的短訊，比如「我們都在你身後，而你面前則是無盡的一切」，也人引用富蘭克林的話「沒有壞的和平，更沒有好的戰爭」。當然也總有會提一些KUSO訊息，比如有人說「地平協會問候你」(指航海家號破壞了我們身為宇宙中心的講法)，還有人說「恭喜!你比很多1977年的東西耐用」

NASA的審議委員會選出數則不錯的，然後在8月23日由公眾表決，最後在97月6日，也就是40年前的發射當天，將這則來自地球的問候傳給64億公里外的航海家1號。

(中時電子報)