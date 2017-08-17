了解與互信 兩岸一定旺》設難民營.控朝核設施.阻美跨38度線 韓戰2陸準備好了？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

美韓之間愈來愈緊張，現在傳出大陸在中朝邊界設置難民營，還想控制北韓的核設施，中國大陸態度大轉變，是不是戰爭真的一觸即發？

另外，兩岸關係低迷，不過前陸委會副主委林中斌，卻從各種跡象判斷，蔡英文沒有在國際上給大陸上添麻煩，加上習近平對兩岸關係有積極的企圖心，所以2022年前蔡習會有譜，這番預測會不會太樂觀？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深媒體人康仁俊、前國民黨立委 帥化民、前政院發言人鄭麗文、資深媒體人黃敬平、中國社科院台研所副所長朱衛東

(北京連線)。

(中時電子報)