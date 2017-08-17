埔里「食Ｘ紙餐車小旅行」 文化遊程滿滿幸福感
埔里在地食材與紙工藝碰撞在一起，會產生什麼樣火花，由南投縣政府、地方產業發展基金推動的「食Ｘ紙餐車小旅行」，將從埔里鎮出發，藉由慢行的自行車載具，帶領著遊客認識埔里在地食材與有歷史的紙文化。
埔里鎮早在日據時代，因有石灰質少的好水，已有手工紙產業聚集，所生產的書畫用紙深受國內書畫人士的喜愛，還外銷日本、東南亞、歐洲、中國大陸，埔里的名字等於高品質手工紙故鄉，雖然隨著工業化的進展，埔里手工紙產業沒落，但產品仍未從世界缺席，所生產的美耐皿紙、電子屏蔽紙、紙膠帶、美術用紙、紙服飾、紙家具，因新穎品質又好，受到國內外人士喜愛。
由地產基金紙創意產業計畫及南投縣政府推動的「食Ｘ紙餐車小旅行」，要以自行車為慢行載具，帶領遊客感受食材與紙的在地文化遊程，主辦單位表示，自行車比步行快一些，能遊客輕鬆感受路線上的動人細節，自行車改裝餐車運輸食材，具有在地生產、在地消費的概念，讓遊客低碳遊走各景點，品嚐精心調配的精緻便當，另有百香果、茭白筍、涼圓、金線連冰茶來搭配，這是一趟身心飽足慢活之旅。
主辦單位表示，遊程路線從「順騎自然」腳踏車店出發，經過黑森林、茭白筍田、陰陽樹、哲學之路、地母廟、演習林、造紙龍，專業導覽解說員將引領遊客認識埔里造紙，是結合了好水、風土、山林的特色產業，每經過一個景點，會給遊客一個關卡道具，收集完道具，可與領航員換取精緻便當，來一趟遊程，每個人對於埔里「食Ｘ紙」文化，有了更生動的印象。
「食Ｘ紙 餐車小旅行」詳情，可上埔里紙鎮、順騎自然、波波米繪本民宿等粉絲團瞭解。
(中時)
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