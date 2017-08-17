交警殉職 銓敘部：撫卹法只有因公死亡
國道警察局第六大隊竹林分隊警員陳啟瑞7日於國道三號執行巡邏勤務，發現一部廂型車故障暫停外側路肩，上前協助時，竟遭一輛拖板車從後方高速追撞，事故造成坐在車內的陳啟瑞身亡。
有基層員警希望警政署為陳啟瑞爭取「因公殉職」而非「因公死亡」的撫卹。
根據中央社報導，銓敘部退撫司長呂明泰今天表示，公務人員撫卹法規定，公務人員在職死亡後，政府對其遺族的撫卹種類，分為「病故或意外死亡」撫卹及「因公死亡」撫卹兩類，並無「因公殉職」。
「因公死亡」除依年資的不同給予一次撫卹金外，依照6種情況的不同，加給10％至50％不等的一次撫卹金，包括：
一、冒險犯難或戰地殉職。
二、執行職務發生意外或危險以致死亡。
三、公差遇險或罹病以致死亡。
四、於執行職務、公差或辦公場所猝發疾病以致死亡。
五、戮力職務，積勞過度以致死亡。
六、因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡。
呂明泰受訪表示，公務人員撫卹法只有「因公死亡」，沒有「因公殉職」；「因公死亡」當中的「冒險犯難或戰地殉職」加給50％撫卹金，優於加給25％的「執行職務發生意外或危險以致死亡」，基層員警可能是想幫忙爭取以「冒險犯難或戰地殉職」撫卹。
不過，呂明泰說，「冒險犯難或戰地殉職」有很嚴謹的認定條件，這幾10年來，符合資格者不多，約10幾件；當年緝捕白曉燕命案在逃嫌犯，有員警在槍戰中死亡，以及前幾年有消防員因為衝進火場救人而喪命，都是以「冒險犯難或戰地殉職」撫卹。
呂明泰說，警察人員人事條例針對警察人員因公死亡或殉職者，訂有相關規定，警政署可以依照條例規定認定是否屬於因公殉職，並蒐集相關事證，再送銓敘部審定究竟符合公務人員撫卹法6種「因公死亡」的哪一種情形。
(中時電子報)
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