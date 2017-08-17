韓媒：美國拿301條款對中施壓 對南韓是雙刃劍
南韓《中央日報》17日說，美國總統川普14日簽署備忘錄，擬調查中國侵害智慧財產權、強制性技術轉移等不公平的貿易行為。據預測，美國很可能根據調查結果啟動所謂的「超級301條款」，實際上展開無限制報復。
《中央日報》說，對於川普推出強硬政策的原因，有兩點需要特別指出。首先是企圖壓迫對北韓核問題採取消極態度的中國。儘管北韓宣稱要打擊關島，挑釁的程度不斷加深，但中國還在向北韓供給原油等，繼續承擔北韓生命線的作用。
而川普的調查命令可以被理解為，要求中國選擇經濟發展還是擁護北韓政權。以此為契機，如果中國進一步加強對北韓壓迫的話，對南韓來說也不是一件壞事。
經濟方面的費用也非常令人擔心。為了減少全年達3000億美元的對中貿易赤字，川普拿出了不屬於世界貿易組織（WTO）規定的美國國內法律。這與二次世界大戰之後確立的國際貿易規範相去甚遠，明顯地展現了「美國優先主義」，即如果違背美國的利害關係，則無視國際規範，向對方施壓。美國已經退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），還明確表示要對《北美自由貿易協定》（NAFTA）進行重新協商，最終美國開始拿經濟規模第二的中國開刀。
《中央日報》指出，如果多邊主義因此遭到破壞，對貿易依賴度較高的南韓非常不利，更何況是正處於臨近對韓美自由貿易協定（FTA）重新協商這一關鍵時刻。南韓應該進一步理清邏輯，因應美國提出無理要求的可能性，在中國對美國的措施進行反制的過程中，南韓也應積極應對對中出口萎縮、南韓企業蒙受損失的可能性。儘管全球第一、第二的經濟大國之間的爭執不會造成毀滅性災難，但小心駛得萬年船。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。